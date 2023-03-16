اللجنة الأولمبية تدعّم عبد الرحمان حماد في مهامه الجديدة

تمنّت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية التوفيق لعبد الرحمان حماد بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة اليوم الخميس.

و سيخلف عبد الرحمان حماد الوزير السابق عبد الرزاق سبقاق حسب التغييرات الوزارية التي حدثت اليوم.

كما قالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في منشور لها اليوم عبر الصفحة الرسمية :”عين رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية السيد عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة”. وأضافت “بالتوفيق له في مهمته”.

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