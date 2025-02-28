اللجنة الأولمبية تدين أحداث العنف التي سبقت مباراة الرويسات والحراش

أدانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أحداث العنف التي شهدها ملعب “ورقلة”، قبيل مباراة مستقبل الرويسات، واتحاد الحراش.

ونشرت اللجنة الاولمبية، اليوم الجمعة، بيان، أدانت من خلاله، وبشدة أحداث العنف التي وقعت قبيل مباراة مستقبل الرويسات، واتحاد الحراش.

كما طالبت ذات الهيئة، بضرورة التحلي بالهدوء، والتعقل من قبل جميع الأطراف المعنية، مؤكدة في ذات الوقت الزامية تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة العنف في المنشآت الرياضية.

وأبدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أملها في تحقيق تقدم ملموس في مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، وتعزيز القيم النبيلة التي تمثلها الرياضة في المجتمع.