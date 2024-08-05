اللجنة الأولمبية ترد بقوة على افتراءات الاتحاد الدولي للملاكمة

أصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بياناً شديد اللهجة من أجل وضع حد لافتراءات الاتحاد الدولي للملاكمة، بسبب محاولاته البائسة لتحطيم معنويات البطلة إيمان خليف.

وكشفت “السيو” في بيان لها اليوم الاثنين، موجها للرأي العام المحلي والدولي، بأن الجزائر، ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA).

وأضافت الهيئة الأولمبية: “نحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية.. بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة.”

وفي المقابل، أكدت اللجنة الأولمبية بأن تصريحات الاتحاد الدولي للملاكمة لا تعدو كونها كلمات جوفاء وزوبعة في فنجان، ولا تأثير لها على مستقبل بطلتنا أو مسيرتها الأولمبية.

مشيرة إلى أن البعثة الجزائرية وإيمان خليف. نفسها تواصلان التركيز ولا تأبهان لهذا الكلام الفارغ من الاتحاد الدولي للملاكمة.

كما أوضحت في الأخير، بأنها تقف بثبات مع إيمان خليف. ولن تتأثر بالمنظمات غير الشرعية، وختمت: “عزيمتنا لا تتزعزع، ودعمنا لرياضيينا لا حدود له. شكرًا لتفهمكم ودعمكم المستمر. ابقوا أقوياء وواثقين بأبطالنا!”