اللجنة الأولمبية ترد على محاولات تشوية صورة الجزائر

وضعت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، حدا لمحاولات تشويه صورة الجزائر، من خلال نشر أخبار مغلوطة، حول ظروف إقامة الوفد الجزائري في الألعاب الإفريقية للشباب الجارية حاليا، بـ “لواندا” الأنغولية.

وأفادت الهيئة الأولمبية، أنه قد تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة مرفقة بمعلومات مغلوطة، تزعم أنها تُظهر طريقة تناول الرياضيين الجزائريين لوجباتهم خلال الألعاب الإفريقية للشباب.

مبرزة في بيان لها، أن الوفد الجزائري يتواجد في ظروف جيدة ومحترمة. بفضل جهود طواقم اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية. بالتنسيق مع اللجنة المنظمة مع الدعم الكبير، والمتواصل لطاقم سفارة الجزائر في أنغولا.

كما أوضحت في بيانها الذي أرفقته بـ “فيديو” مقتضب يظهر الظروف المميزة. التي يتواجد فيها الوفد الجزائري. أن كل هذه المجهودات، سمحت بتوفير كل الشروط اللازمة، لضمان راحة وسلامة الوفد طيلة فترة المنافسات.

أما بخصوص الصور المتداولة، فقد أكدت أنه تم التقاطها في لحظة عفوية وخارج أي سياق رسمي. وتم استغلالها بشكل متعمد من بعض الصفحات التي لم تنشر اي نتيجة من نتائج ابطالنا الشباب او حتى صورة ايجابية وتحفيزية لهم منذ بداية الألعاب الإفريقية للشباب.

ولكنها سارعت في المقابل، إلى نشر اخبار كاذبة ومضللة لا تمت للحقيقة بصلة بغرض تشويه صورة الجزائر.

وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة الأولمبية أن شبان الجزائر، مثل باقي الوفود المشاركة يتناولون وجباتهم الأساسية. في المطعم المعتمد داخل القرية الأولمبية وتحت متابعة الطاقم المرافق خاصة الطاقم الطبي.

أما خلال المنافسات أو التدريبات في اماكن بعيدة عن مقر الإقامة ونظراً لاختلاف الظروف البيئية والمناخية والعادات الغذائية، من منطقة إلى أخرى. والتي قد لا يتقبلها جميع المشاركين تم اعتماد وجبات مغلقة ونظيفة مراقبة صحيا.

وفي المقابل استنكرت اللجنة الأولمبية، خطوة تصوير رياضيين قُصّر ونشر صورهم خارج سياقها الحقيقي، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لخصوصيتهم ولمبدأ حماية الطفولة. مشيرة إلى أنه سلوك “مخزٍ”، يعاقب عليه القانون.

مؤكدة في الأخير، أن هدفها الأول والمقدس هو الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الرياضيين.