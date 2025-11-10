اللجنة الأولمبية تستقبل وفداً من الاتحاد البولوني للكرة الطائرة

استقبلت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بمقرها في بن عكنون، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد البولوني للكرة الطائرة، في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الهيئات الدولية.

وترأس الوفد البولوني، سيباستيان شفيدرسكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، رفقة سك ياسيك بريميسلاف. وكان في استقبالهما حسيبة بولمرقة، نائبة رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، إلى جانب زعتر علي، مستشار رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في الكرة الطائرة. مع التركيز على تبادل الخبرات الفنية وتنظيم تربصات مشتركة وتبادل الزيارات بين الاتحادات الرياضية في البلدين، بما يخدم تطوير هذه الرياضة في الجزائر.