اللجنة الأولمبية تعزي البطل الجزائري سليمان مولى

عبّرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم السبت، عن تضامنها الكبير مع البطل الجزائري لألعاب القوى سليمان مولى.

ونشرت اللجنة الأولمبية، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك” رسالة تعزية، لمولى، عقب تلقيها نبأ وفاة جدته.

كما عبّر مسؤولو اللجنة الاولمبية الجزائرية، عن تضامنهم الكبير ومواساتهم لبطل ألعاب القوى، في محنته هذه.

يذكر أن البطل الجزائري لألعاب القوى، سليمان مولى، ضمن مؤخرا تأهله للمشاركة في الطبعة المقبلة للألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.