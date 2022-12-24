اللجنة الأولمبية تعزّي في وفاة زوجة مصطفى العرفاوي

قدّمت اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية تعازيها الخالصة لأسرة مصطفى العرفاوي في وفاة زوجته عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”.

وجاء في بيان اللجنة الاولمبية، اليوم السبت “بحزن و أسى تلقى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية نبأ وفاة المغفورة لها بإذن الله زوجة مصطفى العرفاوي. متقدمين بخالص العزاء لعائلتها وأقربائها وأحبائها”.

كما أضاف بيان اللجنة الأولمبية “كما يتضرعون لله العلي القدير آن يتغمدها برحمته الواسعة فسيح جنانه. و يرزق أهلها الصبر والسلوان”.

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