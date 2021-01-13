اللجنة الأولمبية تقدم دعمها لزطشي في ترشحه للمجلس التنفيدي للفيفا

تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي دعم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية حماد عبد الرحمان بخصوص ترشحه لمنصب المجلس التنفيدي للفيفا.

وإستقبل عبد الرحمان حماد يوم أمس الثلاثاء رئيس الفاف خير الدين زطشي بمقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون، أين تطرق الطرفان إلى ترشح رئيس الفاف إلى مجلس التنفيدي للفيفا.

وأعرب عبد الرحمان حماد عن مساندة اللجنة الأولمبية لهذا المشروع، نظراً لخبرتها ودعمها بشكل خاص. خاصة مستوى الحركة الرياضية الإفريقية .

كما حضر هذا الإجتماع عمار براهمية الذي أبدى دعمة و مساندته للرئيس زطشي في سبيل نجاحه في الوصول إلى مجلس الفيفا ، مؤكدا بأنه سيوظف معرفته وخبرته لذلك .

كما اتفق الطرفان على عقد إجتماع آخر في المستقبل القريب لوضع استراتيجية حقيقية تسمح لرئيس الفاف بتلبية أفضل الشروط للوصول إلى مقعد بمجلس الفيفا.