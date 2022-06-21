اللجنة الأولمبية تكشف عن قائمة لاعبات القوى في الألعاب المتوسطية

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن قائمة الرياضييات المشاركات في منافسات ألعاب القوى الخاصة بالألعاب المتوسطية وهران 2022.

وحسب بيان اللجنة الأولمبية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فتقرر مشاركة العداءة تواتي في سباق 100 متر.

كما كشف ذات البيان، أن العداءة زين جميلة ستشارك في سباق 800 متر و بتاش أمينة و آيت سالم سعاد ستشاركان في سباق 1500 متر.

وجاءت باقي التخصصات على النحو التالي: