اللجنة الأولمبية تكشف موعد تنظيم تظاهرة نسوية بتلمسان

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم لجنة المرأة التابعة لها تظاهرة نسوية يومي 9 و 10 نوفمبر 2023.

وقالت أن التظاهرة ستكون بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بولاية تلمسان، كما كشفت عن البرمجة المتمثلة في أن الفعاليات ستنطلق يوم 9 نوفبمر 2023 بداغية من الساعة 15:30 بالحظيرة الوطنية بهضبة لالة ستي.

كما أكدت أنه ستبرمج محاضرة حول المرأة والرياضة بتأطير نخبة من إطارات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عل رأسهم البطلة الأولمبية حسيبة بولمرقة يتخلل هذه المحاضرة تكريم للبطلات اللواتي شرفن ولاية تلمسان.

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