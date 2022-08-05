اللجنة الأولمبية تكشف موعد مغادرة الوفد الجزائري صوب تركيا

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن موعد مغادرة الوفد الجزائري صوب تركيا للمشاركة في اللألعاب الإسلامية بمدينة قونية.

وقالت أن الوفد الجزائري يغادر ليلة الجمعة إلى السبت، باتجاه مدينة اسطنبول ثم مباشرة إلى مدينة قونية.

كما أكّدت أن الرياضيون سيتنقلون على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التركية في منتصف الليل و 10 دقائق.

و من المرتقب أن يصل الرياضيون، السبت، في حدود الساعة الحادية عشر و 50 دقيقة.

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