اللجنة الأولمبية تهنئ بطلة الملاكمة الجزائرية روميساء بوعلام

قامت اللجنة الاولمبية والرياضية بتهنئة بطلة الملاكمة الجزائرية روميساء بوعلام بعد تخرجها من المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة تخصص ملاكمة.

واكدت اللجنة الاولمبية عبر الصفحة الرسمية لها، اليوم الاربعاء، أن روميساء بوعلام ستصبح مستشارة في الرياضة.

وابدت فخرها بالبطلة الجزائرية وعنونت ذكل” فخورون بك.. العقل السليم في الجسم السليم”.

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