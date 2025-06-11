اللجنة الأولمبية تهنئ عثماني على إنجازه التاريخي

حظي البطل الجزائري، إسكندر جميل عثماني، بإشادة واسعة من مختلف الأوساط الرياضية والهيئات الجزائرية التي عبّرت عن فخرها بإنجازه الكبير.

وجاءت أولى التهاني من قبل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية التي يرأسها عبد الرحمان حماد، إذ قالت عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك: “هنئيا للبطل إسكندر جميل عثماني الفوز بسباق 100 م فئة T 13، بزمن قدره 10.52 ثا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الماسي لألعاب القوى أوسلو في النرويج”.

ونجح عثماني في تحقيق فوز مذهل في سباق 100 متر فئة T13، وهو إنجاز تاريخي يثبت جدارته ويضع الجزائر على خريطة الرياضة العالمية من جديد.