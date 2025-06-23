اللجنة الأولمبية تهنئ كريستي كوفنتري بعد تسلمها رئاسة اللجنة الدولية

تسلّمت البطلة الأولمبية السابقة، كريستي كوفنتري، من زيمبابوي رسميًا مهامها رئيسةً للجنة الأولمبية الدولية، خلفًا لـ توماس باخ، الذي أنهى فترة رئاسته التي امتدت لسنوات.

وأصبحت كوفنتري، أول امرأة وأول شخصية إفريقية تتولى قيادة هذه المؤسسة الرياضية العالمية العريقة. في خطوة اعتبرها المتابعون نقلة نوعية نحو تعزيز التنوع والتمثيل الشامل داخل الهيئات الرياضية الدولية.

وبهذه المناسبة، هنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية الرئيسة الجديدة، معربة عن ثقتها في قدرتها على قيادة اللجنة نحو مزيد من التطور وخدمة الرياضة والرياضيين حول العالم. كما عبّرت اللجنة عن امتنانها العميق للدكتور توماس باخ، مشيدةً بإسهاماته القيمة في تطوير الحركة الأولمبية وترسيخ مبادئها على الصعيد العالمي.

وتعَدُّ كريستي كوفنتري واحدة من أبرز الرياضيات، إذ سبق لها التتويج بعدة ميداليات أولمبية في السباحة. إضافة إلى خبرتها الإدارية والرياضية الواسعة، ما يؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة بثقة واقتدار.