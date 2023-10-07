اللجنة الأولمبية تهنئ نائبة بطلة العالم للجمباز “كايليا نمور”

تقدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية بالتهاني، اليوم السبت، لبطلة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في مونديال الجمباز.

وجاء في بيان اللجنة، عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، اليوم السبت:”النجمة الأولى دون منازع كيليا نمور نائبة بطلة العالم في بلجيكا!

وأضافت اللجنة:”الف مبروووووك يا بطلة فخورون بك وبالتوفيق في الألعاب الأولمبية”.

للإشارة، نجحت كايليا نمور، في تحقيق ميدالية فضية، في بطولة العالم للجمباز، في اختصاص العارضتين المتوازيتين مختلفتي الارتفاع بعلامة 15.033.

وتعد هذه الميدالية الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الجزائر، في بطولة العالم للجمباز.