اللجنة الأولمبية تهنئ 7 ملاكمين جزائريين بتأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020

الرياضة
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اللجنة الأولمبية تهنئ 7 ملاكمين جزائريين بتأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020
بقلم يونس رزيق

هنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية الملاكمين الجزائريين السبعة بتأهلهم الرائع للألعاب الأولمبية لطوكيو 2020.

وشارك الوفد الجزائري المكون من 13 ملاكما من بينهم 05 فتيات في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد في داكار (السنغال) من 20 إلى 29 فيفري 2020 ، بحضور حوالي ثلاثين دولة تمثل القارة الإفريقية.

وأعربت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن خالص تحياتها للرياضيين المؤهلين وهم: عبد الحفيظ بن شبلة ، -91 كلغ ، محمد فليسي ، -52 كلغ ، يونس نموشي ، -75 كلغ ، روميسا بوعلام ، -51 كلغ ، إمان خلف ، + 57 كلغ ، شعيب بولودينات ، +91 كلغ ومحمد حمري ، + 75 كلغ.


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