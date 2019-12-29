اللجنة الأولمبية تُسقط تكريم بن زيمة من برنامجها

أصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بيانا رسميا، كشفت فيه عن الأسماء التي سيتم تكريمها بوسام الإستحقاق في الـ30 من ديسمبر الجاري.

وأوضحت “الكوا”، بأنها ستُكرم المرحومين علي فضيل “المدير العام السابق للشروق” وفؤاد بوغانم المدير العام السابق لـ”soir d’algerie”.

ولم يحمل البيان، إسم كريم بن زيمة عكس ما كان عليه الحال، منذ أيام، خاصة وأن اللاعب تراجع عن المجىء للجزائر مؤقتا.

يُشار بأن سعي هيئة مُصطفى بيراف، في منح وسام الإستحقاق لهداف ريال مدريد، أثارت إستياء الجماهير الجزائرية.

وأبدى الكثير من المُتابعين، عن إندهاشهم حينها من هذا المسعى، بإعتبار أن اللاعب لم يُقدم شيئا للجزائر.