اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها

تحتفل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالذكرى الستين لتأسيسها، والذي يصادف تاريخ 18 أكتوبر من كل سنة.

وأحييت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية الذكرى الستين لتأسيسها، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية “الفايسبوك”.

والذي جاء على النحو التالي:”تحتفل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم، بذكرى مرور 60 عاما على تأسيسها في 18 أكتوبر 1963، وهو اليوم الذي سيبقى محفورا في الذاكرة الرياضية الوطنية”.

وأضافت اللجنة في بيانها:”لقد لعبت اللجنة الأولمبية الجزائرية منذ تأسيسها إلى جانب السلطات العمومية، دورا كبيرا في تطوير الحركة الأولمبية والرياضية.

من خلال دعم ومرافقة مختلف الاتحادات والرياضيين في تحقيق أهدافهم وأحلامهم، وهو ما أسهم في النقلة الكبيرة التي شهدتها مسيرة الرياضة الجزائرية خلال الستين عاما الماضية.

وتحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي كان آخرها الحصاد التاريخي في دورة الألعاب المتوسطية وهران- 2022، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي قونية- 2022، ودورة الألعاب العربية الجزائر- 2023″.

وحييت اللجنة في بيانها، جهود قامات من النساء والرجال أخلصوا في الوفاء والتضحية من أجل تقدم الرياضة الجزائرية وازدهارها، تاركين بصمات واضحة.

سواء خلال فترة تأسيس اللجنة أو في المراحل المهمة التي تلتها كالانضمام للهيئات الدولية والمشاركة بكبرى الاستحقاقات والمحافل الرياضية الجهوية، الإقليمية والدولية.

كما أشادت اللجنة بجميع مكونات الحركة الرياضة الوطنية نظير ما قدمته من إسهامات جليلة كان هدفها الأسمى إعلاء راية الجزائر وتشريفها في جميع المحافل الدولية.

وأكدت اللجنة الأولمبية، على عزمها مواصلة العمل من أجل حشد كل الطاقات والامكانات للارتقاء بواقع الرياضة الوطنية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

ودعت اللجنة في بيانها الجميع إلى الاستمرار في العمل والمثابرة، على أمل ان تشهد المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من الإنجازات.

في الختام، أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية تنظيم الاحتفالية الموسومة بشعار ” 60 سنة من التميز” بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسها خلال شهر نوفمبر المجيد.