اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تتضامن مع ماجر

تضامنت اليوم الأربعاء، اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، مع لاعب المنتخب الوطني والناخب الوطني الأسبق، رابح ماجر.

ونشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية، صبيحة اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، صورة للاعب الخضر السابق رابح ماجر، وأضافت عليها عبارة إحتراموا الأسطورة.

وبهذه اللإلتفاتة تنضم اللجنة الأولمبية، لحملة التضامن الواسع الذي لقيه أسطورة المنتخب الوطني السابق رابح ماجر من مختلف أطياف المجتمع الجزائري.