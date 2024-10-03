اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية تؤكد إنسحابها من الاتحاد الدولي للملاكمة IBA

أكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الخميس، إنسحابها من الإتحاد الدولي للملاكمة IBA.

وحسب ما أوضحه بيان اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فإن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تلقت مراسلة، من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، تذكرها بضرورة عدم التعامل مع الاتحاد الدولي للملاكمة IBA الغير المعترف به.

وأوضحت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في بيانها، أنها انسحبت بالفعل من الاتحاد “الغير معترف به ” منذ مدة وانضمت بالفعل إلى اتحاد “World Boxing”.

كما جددت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في بيانها، طمآنة الجماهير الجزائرية، بأن كل الاخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية. بل هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية وسير الجزائر في صف الاتحاد الدولي الجديد “الشرعي”.