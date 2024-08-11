اللجنة الأولمبية تشكر أبطال الجزائر على إنجازهم

شكرت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية الرياضيين الجزائريين، الذين تألقوا في الألعاب الأولمبية التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت اللجنة الاولمبية والرياضية صورة الأبطال الثلاثة، إيمان خليف حاملة الميدالية الذهبية في منافسة الملاكمة، و جمال سجاتي صاحب الميدالية البرونزية إلى جانب البطلة كيليا نمور التي اهدت الجزائر ميدالية ذهبية في منافسة الجمباز.

وقالت اللجنة الأولمبية في منشور لها، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك،اليوم الأحد “أبطال من ألماس CHAMPIONS.

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