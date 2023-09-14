اللجنة الأولمبي تهنئ ايمان خليف بتأهلها لأولمبياد باريس 2024

ضمنت الملاكمة الجزائري ايمان خليف، اليوم الخميس، تألها للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية 2024، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تأهل ايمان خليف، للألعاب الأولمبيية 2024، بعد فوزها في النزال الذي جمعها بالكاميرونية بيندز نويل، في نصف نهائي (66 كلغ) من تصفيات دكار.

وبهذا التحقت البطلة ايمان خليف، بكل من رميساء بوعلام، وخليف حجيلة، ضمن قلئمة الملاكمات الجزائريات المتأهلات لأولمبياد باريس.

وحرصت اللجنة الأولمبية الجزائرية، على توجيه تهانيها عبر صفحتها الرسمية، للملاكمات الجزائريات، بعد هذا التأهل.