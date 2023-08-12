 اللجنة الإنتخابية تذكر بآخر الآجال لايداع ملفات الترشح لرئاسة الفاف

ذكرت اللجنة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، بآخر أجل، لاستقبال ملف المترشحين الراغبين في رئاسة الفاف.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، بيان لجنة الانتخابات، والتي أكدت من خلاله، بأن آخر الآجال لاستلام ملفات المترشحين لرئاسة الفاف سيكون بتاريخ 13 أوت على الرابعة مساء.

كما أضافت ذات الهيئة، بأن على المترشحين الراغبين في رئاسة الفاف، أخذ موعد مسبق، من أجل ايداع ملفات ترشحهم.

يذكر أن موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقررة بتاريخ 4 سبتمبر المقبل، لتحديد خليفة رئيس الفاف المستقيل جهيد زفيزف.