اللجنة الافريقية لحقوق الانسان تكرم الجزائر لإحتضانها أقدم مخيم لاجئين في القارة

كُرمت الجزائر بصفتها البلد الافريقي الذي يحتضن أقدم مخيم لاجئين في القارة، وهذا بمناسبة الدورة العادية ال64 للجنة الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.

المنعقدة بشرم الشيخ في مصر من 24 افريل الى 14 ماي 2019، حسبما أوضح اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ويأتي هذا التكريم في سياق احياء الاتحاد الافريقي لموضوع سنة 2019 و المتمثل في “اللاجؤون و العائدون و النازحون داخليا : نحو حلول دائمة للنزوح

القسري في افريقيا”.

والمصادفة لاحياء الذكرى ال50 لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لسنة 1969 المُسيرة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا.

و أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب “تُشيد ايضا إشادة قوية بسخاء وكرم الشعب الجزائري وبالتزام بلدنا لصالح اللاجئين وطالبي اللجوء، سواء تعلق الامر بممثلي الحركات التحررية او المعارضين السياسيين او الرعايا الفلسطينيين والسوريين.

وخاصة عشرات الالاف من اللاجئين الصحراويين الذين تستقبلهم الجزائر في منطقة تندوف, منذ ازيد من اربع عقود”.

واضاف البيان ان “الامر يتعلق اساسا باعتراف بتضامن بلدنا لصالح اللاجئين الصحراويين، وخاصة بتذكير المجتمع الدولي بوضعية هؤلاء اللاجئين الذين ينتظرون، منذ حوالي نصف قرن، عودتهم بكل حرية في اطار تنفيذ حل دائم لمصيرهم، قائم على حق شعبهم في تقرير مصيره”.

و ذكر ذات المصدر ان “الدراسة التي اطلقتها في نوفمبر 2016 مجموعة تقنية متعددة القطاعات بتندوف تحت رعاية المحافظة السامية للاجئين.

بالتعاون مع منظمة اليونيسف و برنامج الاغذية العالمي و مجموعة منظمات غير حكومية تنشط في المخيمات، تؤكد ان عدد اللاجئين الصحراوين المقيمين في المخيمات بالقرب من تندوف، بلغ 173600 الى غاية ديسمبر 2017”.