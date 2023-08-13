اللجنة الانتخابية تمدد آجال الترشيحات لرئاسة الفاف

اتفقت اللجنة الانتخابية للفاف، بالتشاور مع الأمين العام منير دبيشي، على تمديد آجال استقبال ملفات المترشحين لرئاسة “الفاف”.

ونشرت الفاف، بيان عبر موقعها الرسمي، أكد من خلاله تمديد آجال الترشيحات إلى تاريخ الأحد 27 أوت، على الساعة الرابعة مساء.

من جهة أخرى، وعلى ضوء هذا القرار، تم تأجيل الجمعية العام الانتخابية التي كانت مقررة يوم 4 سبتمبر، لموعد آخر، سيتم الكشف عنه لاحقا.

كما أوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن هذا القرار، يأتي بهدف السماح للمترشحين باستكمال ملفاتهم.