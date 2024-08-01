اللجنة الاولمبية الفلسطينية تبدي تضامنها ودعمها لإيمان خليف

أدانت اللجنة الاولمبية الفلسطينية، الهجمات الغير أخلاقية التي تعرضت لها بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، كما أبدت تضمانها الكبير مع هذه الأخيرة.

ونشرت اللجنة الاولمبية الفلسطينية، بيان رسمي، أدانت فيه تهجم بعض وسائل الإعلام على إيمان خليف، خلال مشاركتها في الألعاب الأولمبية 2024.

كما فندتا الهيئة الرياضية الفلسطينية، الشائعات نشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية، في حق الملامة الجزائرية.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الاولمبية الفلسطينية، وقوفها مع اللجنة الأولمبية الجزائرية، ودعمها للبطلة ايمان خليف