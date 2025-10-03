اللجنة البرلمانية المختلطة.. دعوة إلى ترقية العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوربي

ساهم أعضاء وفد مجلس الأمة، في إثراء النقاش الذي دار خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المختلطة الجزائر-الاتحاد الأوربي، والتي انعقدت الخميس، بمقر البرلمان الأوربي في بروكسل (بلجيكا).

وحسب بيان لمجلس الأمة، دعا عامري دحان، إلى العمل على ترقية العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوربي. ودفعها إلى مسار أرقى يخدم مصالح الطرفين ويحقق الازدهار للمنطقة في إطار التفاهم والثقة والمنفعة المتبادلة.

وأشار إلى أن مراجعة اتفاق الشراكة مطلب يهدف إلى توسيع آفاق التعاون وتنويعها إلى قطاعات أخرى من أجل مواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة. وتماشيا مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. ومع الإصلاحات العميقة التي باشرتها وأثمرت مناخا استثماريا حافلا بالتحفيزات، في إطار قانون استثمار فعال. داعيا في هذا السياق الى تكثيف التعاون الاستتثماري بين الجزائر واروروبا.

كما اوضح يوسف لعراب، أن مراجعة اتفاق الشراكة ضرورة حتمية، باعتبار أن الاتفاقات الفاعلة يجب أن تقوم على روح الشراكة العادلة والمتوازنة وعلى مبدأ المنفعة المتبادلة.

مشيدا بإعادة بعث عمل اللجنة المشتركة، بالنظر إلى الدور الهام للبرلمانيين في تجسيد أهداف التعاون.

كما أكد أن الجزائر تتبنى مقاربة شاملة لا تفصل الأمن والسلم عن التنمية. ودعا إلى ضرورة إرفاق الجهود التنموية بجهود مماثلة تجاه الاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، أكد كمال شاوي، أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، تواصل حزمة الإصلاحات التي تعزز سلطة القانون وتكرس الحريات الفردية والجماعية. وأنها ستبقى منفتحة على كل التدابير التي تعمق علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوربية في ظل مناخ استثماري محفز.