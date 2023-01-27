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اللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة تعقد اجتماعها التاسع

بقلم النهار أونلاين
اللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة تعقد اجتماعها التاسع
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انعقد اليوم الجمعة، الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة. في  إطار الاجتماعات التي تسبق أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.  تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”.

وعرضت خلال الجلسة التي نشطتها السيدة سهيلة صابري، الأمينة العامة للجنة. مشاريع قرارات حول مستجدات راهنة تتعلق بحقوق الإنسان حيث يجب ضبطها وفق مبادئ الشريعة والتعاليم السماوية.

وتناولت اللجنة في أشغالها أيضا مشاريع قرارات تتعلق بتعزيز دور المرأة والقوانين الاجتماعية والاقتصادية. وتحسين المنظومة الصحية ومشاريع قرارات تتعلق بحماية المرأة والطفل في المخيمات الفلسطينية.

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