اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة تعقد اجتماعها التاسع

انعقد اليوم السبت، الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئة.

وجاء هذا الإجتماع، قبيل انطلاق أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”.

واتفق الأعضاء خلال الاجتماع، على مشاريع قرارات تتمحور حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة. وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي وكذا الحفاظ على الموارد المائية.

وفي سياق آخر، تطرقت اللجنة إلى زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء. مع تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي.