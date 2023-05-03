اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط تشكر الجزائر وتؤكد نجاح طبعة وهران 2022

وجهت اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، شكرها للسلطات الجزائرية، مؤكدة نجاح الدورة الـ19 لهذه الألعاب، والتي جرت بوهران.

وأكد محافظ الألعاب المتوسطية –وهران 2022- عزيز درواز، في تصريحات نقلتها (و.أ.ج)، تلقت السلطات الجزائرية رسالة شكر من اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط.

كما أضاف درواز، بأن هذه الرسالة عبرت عن ارتياح اللجنة الدولية، وكل الوفود المشاركة، حول تقييم ألعاب وهران، المنظم مؤخرا بعاصمة مونتينيغرو.

وجاءت تصريحات عزيز درواز، على هامش المعرض الذي نٌظم بمتحف الفن الحديث والمعاصر وهذا لإبراز النتائج الرائعة لدورة ألعاب البحر المتوسط –وهران 2022-.