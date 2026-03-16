اللجنة الرياضية والأولمبية تهنئ سيليا ويكان ولويزة أبوريش

وجّهت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تهانيها للمصارعتين الجزائريتين سيليا ويكان، ولويزة أبوريش، نظير نتائجهما في الدوري العالمي للكاراتي.

وثمّنت اللجنة الأولمبية، عبر صفحتها الرسمية، انجاز البطلة سيليا ويكان، والتي حصدت الميدالية الفضية في وزن (50كلغ).

كما نالت المصارعة الأخرى لويزة أبوريش، نصيبها من التهاني، نظير تألقها هي الأخرى في وزن (55كلغ)، وحصدها الميدالية البرونزية.

وجاءت تتويجات كل من سيليا ويكان، ولويزة أبوريش، ضمن الدوري العالمي للكاراتي، جولة روما 2026.