اللجنة الطبية الفدرالية تعلم الأندية الوثائق التنظيمية للموسم الجديد

كشفت اللجنة الطبية الفدرالي، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة الوثائق التنظيمية الخاصة بالموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ودعت اللجنة الطبية الفدرالية، كل الأندية الوطنية، على كافة المستويات، لتحميل هذه الوثائق التنظيمية الخاصة بموسم 2023-2024.

كما نشر لاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، قائمة هذه الوثائق التي تفرضها اللجنة الطبية على الأندية الوطنية في الموسم المقبل.

واختلفت هذه الوثائق بين الشهادات الطبية، والعديد من الاستمارات الأخرة المتعلق بالمنشطات، وأمور طبية أخرى.

http://www.faf.dz/commission-medicale-federale-tous-les-documents-necessaires-pour-la-saison-20232024/