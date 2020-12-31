اللجنة الطبية للفاف تسهل مهمة الأندية في فحوصات كورونا

الرياضة
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اللجنة الطبية للفاف تسهل مهمة الأندية في فحوصات كورونا
بقلم كريم.تيغرمت

اتخذت اللجنة الطبية للفاف، قرارا جديدا، بخصوص فحوصات الكشف عن فروس كورونا المفروضة على الأندية، بغرض تسهيل مهمة هذه الأخيرة.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن اللجنة الطبية التابعة للفاف، سمحت للأندية بإجراء فحوصات “السيرولوجي” للكشف عن فيروس كورونا، بدل فحوصات “بي سي آر”.

وسيكون بإمكان الأندية الوطنية استخدام فحص “السيرولوجي”، في حال عدم توفر الـ”بي سي آر”، أو في حال عدم إمكانية الحصول على نتائج “بي سي آر” في غضون 48 ساعة.

ويأتي هذا تطبيقا للتعليمة 22، الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.


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