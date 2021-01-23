اللجنة العلمية: الـPCR الخاص بكورونا المتحور متوفر بمعهد باستور

أكد أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تفشي كورونا، اليوم السبت، إن معهد باستور يتوفر على الـPCR الجديد الخاص بالكشف عن كورونا المتحور.

وأوضح الأعضاء، خلال حلولهم بجريدة الشعب، إن بلدان العالم اتخدت عدة إجراءت، لمقاومة السلالة الجديدة لكورونا.

مضيفين إن طفرة كورونا المكتشفة في بريطانيا، معدية أكثر بنسبة 70 بالمائة، ولكن خطورتها ليست كبيرة.

ومن جهة أخرى، أكد الخبراء، إن وزارة الصحة، استثنت 4 فئات، من الأسرة الطبية التي تم تخصيصها لمرضى كوفيد19.

ومن بينهم مرضى السرطان، وأسرة الاستعجالات، والمرأة الحامل، ماعدا الأسرة التي تم تخصيصها للنساء الحوامل المصابين بالفيروس.

ومن جهته، شدد رياض مهياوي، على ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية تلقي اللقاح.

معتبرا إن لقاح كورونا، هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفيروس.

وطمأن مهياوي، المواطنين، بأن أعراض تلقي اللقاح، خفيفة، مقارنة مع الإصابة بالفيروس.