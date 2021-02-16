اللجنة العلمية تجتمع اليوم للفصل بخصوص مُباراة السياربي وصانداونز

كشف البروفيسور إسماعيل مصباح، بأن القرار بخصوص إقامة مُباراة شباب بلوزداد وصانداونز الجنوب إفريقي، سيتضح عشية اليوم الثلاثاء.

وتحدث الوزير المنتدب المُكلف بإصلاح المُستشفيات قائلا :”اللجنة العلمية لمتابعة ومكافحة كورونا، ستجتمع اليوم لدارسة القضية”.

وكان البروفيسور، بقاط بركاني، قد طالب، بنقل المواجهة التي تدخل في رابطة الأبطال الإفريقية، خارج أرض الوطن.

وبرر موقفه، بمُعاناة جنوب إفريقيا من كورونا في نسختها المُتحورة، مما يجعل تواجد مواطنيها في الجزائر “خطرا حقيقيا”.

يُذكر بأن المواجهة بين أبطال الجزائر وصانداونز، مُبرمجة يوم الثلاثاء القادم، في ملعب 5 جويلية الأولمبي.