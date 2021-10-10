اللجنة العلمية: عملية التلقيح مست أكثر من 10 مليون مواطن 

كشف، عضو لجنة متابعة كوفيد19،رياض مهياوي، خلال حديثه للإذاعة الوطنية، عملية التلقيح مست 10 ملايين و200 ألف مواطن .

مشيرا إلى ان 5 مليون مواطن تلقى الجرعتين، لافتا إلى أن الوضع الوبائي يشهد إستقرار يعكسه التراجع الكبير لعدد الإصابات.

وتزامنا والدخول الجامعي الجديد، أمل البروفيسور مهياوي أن يتجاوب الطلبة لحملة التلقيح، مثلما جرى في الدخول المدرسي.

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