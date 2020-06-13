اللجنة العلمية لرصد تفشي “كورونا” تجتمع اليوم بمقر رئاسة الجمهورية

تجتمع، اليوم السبت، اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بمقر رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت الحكومة فيها رفع الحجر جزئيا.

وشدد رئيس الجمهورية على أن كل القرارات التي سيتم اتخذها فيما يخص رفع الحجر الصحي ستكون “علمية وليست سياسية او إدارية”, مبرزا ان الفصل في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

وأكد تبون أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي “أرقام شفافة علمية هدفها التغلب على الوباء”.

ودعا تبون المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا الى اعتماد “النزاهة” و “الشفافية” في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.