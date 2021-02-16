اللجنة العلمية لرصد كورونا أصدرت 132 قرار توصيات في مختلف المجالات

قال الوزير المنتدب المكلّف بإصلاح المستشفيات لدى وزارة الصحة، أن اللجنة العلمية أصدرت لحد اليوم 132 قرار توصيات بمختلف المجالات.

وأوضح اسماعيل مصباح، أن هذه القرارات تخص الوقاية، التشخيص المبكر، والتكفل بالمرضى عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى التكفل بالأضرار.

وعملت اللجنة –يقول مصباح-، على التتبع اليومي عبر التراب الوطني، المتعلقة بالحالات التي تخص التشخيص المبكر والتكفل السريع بالمرضى.

وعن عملية التلقيح، أفاد الوزير المنتدب، أن اللجنة العلمية عملت على 3 محاور، تتعلق بكيفية اقتناء التلقيح.

إضافة إلى اختيار اللقاح السليم والفعال، والحملة الوطنية للتلقيح الذي يعتبر أهم وسيلة للوقاية.