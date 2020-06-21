اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا تجتمع اليوم لدراسة إحتمالية موجة ثانية من الوباء

تجتمع، اليوم الاحد، اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا لدراسة إحتمالية موجة ثانية من الوباء.

قال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، بقاط بركاني، اليوم الاحد للإذاعة الوطنية، أن “اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا تجتمع هذا الأحد لدراسة احتمالية موجة ثانية من الوباء”.

وأضاف بركاني أن “هذه الاجتماعات دورية لدراسة التقارير الوبائية، وإعطاء الاقتراحات”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “لا يمكن التكلم عن الموجة الثانية، لأن هذه الحالات محلية في ولايات ما أو بعض الولايات التي ازدادت وليست موجة وطنية”.

كما أضاف بركاني بخصوص ارتفاع الحالات انه “يجب أن ندق نقوس الخطر، والحالة لا يمكن وصفها بالكارثية”.

وقال ذات المتحدث أن “اللجنة تقدم اقتراحات للسلطات المعنية بالأمر”.

وأكد بركاني أن “ردود الفعل بالنسبة للتقارير الوبائية التي تصلنا من عين المكان، وبعد الإطلاع على التقارير تعمل اللجنة على معرفة كل التفاصيل للعمل من أجل حصر الحالات التي قد تظهر في ولاية ما، وأخذ القرار من طرف الحكومة”.