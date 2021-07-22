اللجنة الفدرالية الطبية تفرض التلقيح على الفاعلين في كرة القدم

أقرت اللجنة الفيدرالية الطبية، التابعة للفاف، إجراءات جديد صارمة، على الفاعلين في كرة القدم للوقاية من فيروس “كورونا”.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، الإجراءات الجديد التي أقرتها اللجنة الطبية الفيدرالية، والواجب اتباعها خلال الجولات المتبقية من عمر البطولة الوطنية.

وشددت اللجنة الفيدرالية الطبية، على جميع الفاعلين في البطولة المحترفة لكرة القدم على ضرورة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، والصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بإتباع الإجراءات التالية:

التلقيح لجميع الفاعلين ضد فيروس “كورونا” في أقرب فرصة.

إجراء اختبارات جادة للكشف عن فيروس كورونا قبل كل مباراة.

دعوة مراقب “الكوفيد” لضمان الإمتثال الصارم للبروتوكول الصحي.

احترام ارتداء الأقنعة.

التقيد الصارم بإجراءات النظافة.