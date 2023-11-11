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الرياضة

اللجنة الفيدرالية تدعو الحكام لجلسة استماع في هذا الموعد

بقلم عزيز طالبي
اللجنة الفيدرالية تدعو الحكام لجلسة استماع في هذا الموعد
اللجنة الفيدرالية
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دعت اللجنة الفيدرالية للتحكيم الحكم لجلسة استماع يوم الثلاثاء 14 نوفمبر القادم، و خصت الدعوة عدد من الحكام المعروفين في الساحة الكروية.

وكشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم عن هوية الأسماء، حيث يتعلق الأمر بك لمن ثلاثي التحكيم بوكواسة لطفي، الذي أدار مباراة وفاق سطيف و شبيبة القبائل.

كما تعلق الأمر بالحكم الرئيسي علو رضوان الذي أدار مباراة شباب باتنة و أولمبي المقرن، إلى جانب ثلاثي التحكيم بلحبيب عبد القادر  وبوكواسة الياس الذي ادار مباراة الداربي بين شباب بلوزداد و إتحاد العاصمة.

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