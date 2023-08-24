اللجنة الفيدرالية للتحكيم تضبط برنامج التحضيرات لموسم 2023-2024

قامت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بضبط برنامج تحضير الحكام، للموسم الكروي 2023-2024.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، اليوم الخميس، عن ارسال اللجنة الفيدرالية للتحكيم، في وقت سابق، استمارة الالتزام للحكام.

كما ضبطت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، بالتعاون مع اللجنة الطبية للفاف، برنامج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها كل الحكام، والتي جاءت حسب البرنامج التالي: