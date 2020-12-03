اللجنة الفيدرالية للتحكيم توجه تعليمات صارمة للحكام

أبلغت اللجنة الفيدرالية للتحكيم الحكام الجزائريين لجميع الأصناف، بظرورة احترام القوانين المعمول بها، فيما تعلق بتقارير المباريات.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، التعليمة التي وجهتها اللجنة الفيدرالية للتحكيم، للحكام الجزائريين.

وشددت هيئة التحكيم الجزائرية، في هذه التعليمة، على ضرورة احترام الحكام، للآجال المحددة لارسال تقرير المباريات التي يديرونها في مختلف الأصناف، والمحددة بـ12 ساعة بعد انتهاء المباراة.

ونوهت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، أنه وفي حال عدم احترام هذه التعليمة، يستم اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.