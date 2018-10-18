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اللجنة القانونية.. الأغلبية المطلقة تصوت لصالح إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان 

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اللجنة القانونية.. الأغلبية المطلقة تصوت لصالح إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان 
بقلم سميرة.ل

صوتت الأغلبية المطلقة، من أعضاء اللجنة القانونية، لصالح إثبات قرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي.

حيث أكد أعضاء اللجنة، أنه تم الإقرار بحالة العجز لرئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد عدم توافقه في العمل مع النواب.

وصوت  28 عضوا من اللجنة القانونية لصالح قرار إثبات حالة الشغور.

حيث كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد اجتمع أمس الأربعاء، برئاسة الأكبر سنا الحاج العايب، وتقرر شغور منصب رئيس البرلمان.

يأتي هذا بعدما رفع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الإنضباط.


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