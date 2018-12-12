اللجنة القانونية للبرلمان تعدّ تقريرا لإثبات عضوية نائب جديد

أعدت اللجنة القانونية بالبرلمان، تقريرا حول إثبات عضوية، النائب الجديد شلوق عمار، كنائب عن حزب القوى الديمقراطية والاجتماعية عن الدائرة الإنتخابية لجيجل، مستخلفا بريقن أحمد الشريف الذي شغر مقعده بسبب الوفاة.

وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة عمار جيلاني.

خصص للنظر في تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية إضافة إلى إثبات عضوية نائب جديد.

فتطبيقا لأحكام القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، نظرت اللجنة في تصريح النائب معنصر فطيمة عن الأفلان.

وأما بخصوص النائب الجديد شلوق عمار، فقد أعدت اللجنة تقريرا حول إثبات عضويته.

كنائب عن حزب القوي الديمقراطية والاجتماعية بالدائرة الإنتخابية جيجل، مستخلفا بريقن أحمد الشريف الذي شغر مقعده بسب الوفاة.