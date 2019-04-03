اللجنة المركزية للأفلان تهدد بمقاضاة بوشارب بتهمة التزوير واستعمال المزور

هددت اللجنة المركزية لحزب الأفلان بمتابعة منسق الحزب معاذ بوشارب أمام القضاء، بتهمة التزوير واستعمال المزور، والحديث باسم الرئيس بوتفليقة.

ودعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المحافظين الولائيين ورؤساء اللجان الإنتقالية إلى رفض تعليمة منسق الحزب معاذ بوشارب.

ووصفت اللجنة المركزية في بيان لها هذه التعليمة بالمزورة وغير الشرعية، داعية لعدم الإستجابة لها وما تضمنته من أكاذيب

وفق ما جاء في البيان، وكذا ألاعيب قد تؤدي بالحزب إلى مالا يحمد عقباه، داعينباقي الأعضاء من اللجنة المركزية للإستعداد

بهدف انعقاد الدورة العادية في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرارات التي تعيد للأفلان شرعيته ودوره الريادي في الحياة السياسية للبلاد.

وقال البيان بأن اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر هي وحدها من تقرر متى يمكن عقد المؤتمر، أو عدم عقده.

وتحدت اللجنة المركزية في بيانها، بوشارب الذي قالت إنه لا صفة له الحزب، أن يثبت دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

إلى عقد المؤتمر الإستثنائي للحزب، وهذا رغم استقالته، حيث اعتبرت اللجنة ذلك تزوير واستعمال المزور من قبل بوشارب منسق الحزب.

وكان بوشارب دعا المحافظين الولائيين للحزب باسم رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لعقد مؤتمر استثنائي للحزب.