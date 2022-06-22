اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية تعقد اجتماعا تنسيقيا

عقدت اليوم الأربعاء، اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية وهران 2022، بمقرها، اجتماعا لوضع آخر الروتشات لانطلاق الطبعة 19 للحدث المتوسطي.

وحسب ماورد في بيان اللجنة عبر صفحتها الرسمية، عبر الفايسبوك، فإن الاجتماع تم بحضور مستشار رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم.

كما أضاف البيان، أن الاجتماع حضره رئيس اللجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسط دافيد تيزانو ومحافظ اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية محمد عزيز درواز.

بالإضافة لرئيس ديوان محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط السيد محمد حسان دواجي وبقية أعضاء لجنة التحضير.