اللجنة المنظمة للكأس ترسل لجنة معاينة لملعب 1 نوفمبر

أرسلت اللجنة المنظمة لكأس الجمهورية لجنة معاينة صباح اليوم الأربعاء إلى ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو للتأكد من مطابقته للشروط.

وكانت اللجنة المنظمة لمنافسة كاس الجمهورية قد إشترطت توفير ملاعب تحتضن أكثر من 20 ألف متفرج لإستقبال منافسيها في الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية.

وكانت اللجنة المذكورة آنفا قد عينت ملعب 5 جويلية لإحتضان مباراة الدور ربع النهائي التي ستجمع شبيبة القبائل وإتحاد البليدة بحجة عدم تطابق ملعب 1 نوفمبر مع الشروط اللازمة.

وراسلت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو اللجنة المنظمة لكاس الجمهورية تؤكد فيها أن ملعب أول نوفمبر يتسع لأكثر من 21 ألف متفرج.