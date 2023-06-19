اللجنة المنظمة لمواجهة الخضر ضد تونس تعلن عدة تسهيلات للجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لمواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره التونسي، عن توفير جملة من التسهيلات لصالح الجمهور الذي سيحضر المواجهة.

وحسب بيان اللجنة المنظمة للمواجهة، فقد تم تخصيص مقاعد مجانية للجماهير التونسية لحضور المواجهة، والدخول سيكون من المدخل رقم 1 بالجهة اليسرى للملعب، مع شرط إستظهار الجواز السفر التونسي.

أما بالنسبة للجماهير القادمة من تونس، تم تخصيص محطة الحافلات “محمد بوصنديد” الطريق الوطني رقم 44 بعنابة لركن سياراتهم.

أين تم تخصيص حافلات لنقل الجماهير التونسية إلى ملعب 19 ماي 56، المحتضن للمواجهة.

أما بالنسبة للجماهير التونسية المقيمة بأرض الوطن يمكن لهم التوجه لنفس النقاط التي خصصتها اللجنة لتنقل الجماهير الجزائرية.

كما أوضح ذات البيان، أن أبواب ملعب 19 ماي 1956 ستفتح أمام الجماهير، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 12.00 صباحا.

وفي الختام، نوه بيان اللجنة المنظمة لمواجهة الخضر ضد نسور قرطاج، بعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى الملعب، لأنه تم تخصيص مطاعم لإقتناء حاجياتهم.