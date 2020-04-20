اللجنة الوزارية للإفتاء: بث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان

قال رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء محمد ادير مشنان، اليوم الإثنين، بأن هناك برنامج على مدار شهر رمضان المبارك.

ونقلت الإذاعة الوطنية، عن الشيخ مشنان، في تصريح له، أنه سيتم من خلال مآذن المساجد ومكبرات الصوت قراءة القرآن وتقديم بعض المواعظ الدينية والصحية والثقافية.

وأضاف ذات المتحدث، إنه سيكون لكل الائمة منابر افتراضية في وسائط الاتصال الاجتماعي.

ودعا الشيخ، الأسر الجزائرية، إلى القيام بصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في البيوت، مع استغلال هذا شهر للذكر والاستغفار والقيام بالأعمال الخيرية.

وقال الشيخ مشنان، بأن أبواب المساجد مغلقة في الأيام الأولى من شهر رمضان غير أن أبواب عبادة الله مفتوحة لا تغلق.

وأشار الشيخ، إلى وجوب اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية الطبية، حيث لا تصبح البيوت مكان لاجتماع الجيران.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ، على ضرورة استغلال هذا الشهر للذكر والاستغفار والقيام بالأعمال الخيرية، داعيا إلى مساعدة المحتاجين والفقراء وتقديم المساعدات الطبية للمستشفيات.